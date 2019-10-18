الامارات | «الطيار» راعياً لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيار» راعياً لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد افتتاح معرض أبوظبي للقوارب واليخوت، أمس، إعلان رعاية من فريق «الطيار» لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، في جولاتها الثلاث للموسم الرياضي الحالي، بمبلغ مليون و300 ألف درهم، وهي تكلفة المراكز الأولى في كل جولة، بالإضافة إلى زورقي صيد هي جائزة الموسم للأول في فئة الكنعد، والأول في فئة السكل.

وجاء إعلان الصفقة بحضور أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري، مؤسس فريق الطيار.