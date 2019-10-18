شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيار» راعياً لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد افتتاح معرض أبوظبي للقوارب واليخوت، أمس، إعلان رعاية من فريق «الطيار» لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، في جولاتها الثلاث للموسم الرياضي الحالي، بمبلغ مليون و300 ألف درهم، وهي تكلفة المراكز الأولى في كل جولة، بالإضافة إلى زورقي صيد هي جائزة الموسم للأول في فئة الكنعد، والأول في فئة السكل.
وجاء إعلان الصفقة بحضور أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري، مؤسس فريق الطيار.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الطيار» راعياً لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.