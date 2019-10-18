الهلال يحارب من اجل الصدارة رغم الاصابات 

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الخميس 17 أكتوبر 2019
يلتقي الهلال متصدر بطولة دوري كأس الامير محمد بن سليمان للمحترفين مع فريق ضمك غدا في السادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمه من خلال منافسات الجولة السابعة
ويدخل الهلال المباراة في المركز الاول برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوحدة وهو اقرب ملاحقيه ويحل ثانيا في الترتيب ، والاهلي ثالث ب11 نقطة
ويعاني المتصدر ــ الهلال ــ من الغيابات في صفوفه نتيجة شبح الاصابات الذي نال من الحارس عبد الله المعيوف والمدافعان محمد كنو وعلي أل بليهي وسالم الدوسري ، وهو الامر الذي يشكل حجر عثرة في مشواره القادم ، حيث يلتقي مع السد في اياب دور نصف النهائي الاسيوي علي ملعب جامعة الملك سعود ثم يواجه جاره النصر في الدوري السعودي .
كان الدوري قد توقف بسبب خوض المنتخب السعودي مبارايات هامة في اطار تصفيات كأس العالم وكأس اسيا
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