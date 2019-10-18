اخبار الرياضه

الهلال يحارب من اجل الصدارة رغم الاصابات 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الخميس 17 أكتوبر 2019

يلتقي الهلال متصدر بطولة دوري كأس الامير محمد بن سليمان للمحترفين مع فريق ضمك غدا في السادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمه من خلال منافسات الجولة السابعة 

ويدخل الهلال المباراة في المركز الاول برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوحدة وهو اقرب ملاحقيه ويحل ثانيا في الترتيب ، والاهلي ثالث ب11 نقطة

ويعاني المتصدر ــ الهلال ــ من الغيابات في صفوفه نتيجة شبح الاصابات الذي نال من الحارس عبد الله المعيوف والمدافعان محمد كنو وعلي أل بليهي وسالم الدوسري ، وهو الامر الذي يشكل حجر عثرة في مشواره القادم ، حيث يلتقي مع السد في اياب دور نصف النهائي الاسيوي علي ملعب جامعة الملك سعود ثم يواجه جاره النصر في الدوري السعودي . 

كان الدوري قد توقف بسبب خوض المنتخب السعودي مبارايات هامة في اطار تصفيات كأس العالم وكأس اسيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يحارب من اجل الصدارة رغم الاصابات  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا