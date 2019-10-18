شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفاوض موريتانيا لإقامة ودية نوفمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في مفاوضات جادة مع عدد من الاتحادات الأفريقية لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول خلال الأجندة الدولي المقبلة نوفمبر المقبل.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن المنتخب الموريتاني أبرز المرشحين من المنتخبات التي يسعى الفراعنة لمواجهتها خلال الأجندة الدولي المقبلة.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة خاطب عدد من الاتحادات في أفريقيا وتحديداً التي ليس لديها ارتباطات في نفس الفترة على أن تقام المباراة مطلع الأجندة الدولية المقبلة لمنح الفرصة لكافة اللاعبين الانضمام الي صفوف الفريق ومنح المنتخب الأولمبي الفترة الكافية للاستعانة بكافة اللاعبين قبل انطلاق البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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وخاض المنتخب الوطني الأول معسكرا خلال الأجندة الدولية الماضية واجه خلالها بوتسوانا في الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي لاعب الأهلي الحالي.

ويقود المنتخب المنتخب الوطني الأول حاليا حسام البدري الذى تولى المسئولية عقب فسخ التعاقد وإقالة المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق الذي فشل في قيادة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية مصر 2019 التي انتهت يوليو الماضي.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراته المقبلة أمام كينيا والمقرر اقامتها يوم 14 نوفمبر القادم ويسعى البدري لخوض مباراة ودية قبل مواجهة الفريق الكيني في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.