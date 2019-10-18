شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتراجع : الزمالك سيخوض مباراة المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استعداد فريقه لخوض مباراة المقاولون العرب في المباراة التي ستقام السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك خلال فيديو مسجل تم اذاعته عبر برنامج "الزمالك اليوم" أنه انتظر موقف نادي المقاولون العرب من المباراة وأنه يحترم قرارات اتحاد الكرة ولجانه والجهات الأمنية التي منحت الضوء الأخضر للمباراة.

وتحدث مرتضى منصور على المباراة المقبلة في الدوري المصري الممتاز مشدداً على استعدادات فريقه لخوضها دون أن يكون هناك أية مشكلة لأنه يقدر الدولة ومؤسساتها ولن يصدر أية مشكلات خلال الفترة الحالية.

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وأكد رئيس الزمالك بالأمس خلال حضوره حلقة برنامج الزمالك اليوم أنه يرفض لعب مباراة المقاولون العرب لأنه لم يبلغ أو المقاولون العرب بالقرار قبل اصداره وأخذ رأيهم فيه قبل أن يتراجع عن قراره بالموافقة على اللعب.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى تلبية للمطلب الأمني مؤكداً أن الجماعات الإرهابية تسعى الى اشعال الدولة عقب المباراة يوم السبت المقبل حال اقامتها في موعدها.