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شكرا لقرائتكم ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الخميس 17-10-2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري
أقيمت عدة مباريات آمس الخميس 17 / 10 / 2019 ، أربع مباريات ضمن الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الجونة نظيرة أف سى مصر بينما واجه المصرى البورسعيدى فريق مصر المقاصة والتقى الانتاج الحربى فريق إنبى وأختتم المباريات بمواجهة بيراميدز وسموحة .
ترتيب الدوري المصري
إف سي مصر 0/ 0 الجونة الجولة الرابعة
الإنتاج الحربي 1 / 0 انبي الجولة الرابعة
ترتيب الدوري المصري
ليرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 6 فى المركز الثامن بجدول الدوري كما توقف رصيد انبى عند النقطة 1 فى المركز الأخير بجدول الترتيب.
بيراميدز 0 / 0 سموحة الجولة الرابعة
تعادل بيراميدز مع نظيره سموحة سلبياً في المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد نقطتين مجدداً في منافسته علي بطولة الدوري .
ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 8 فى المركز الثانى بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد سموحة عند النقطة 5 ليصبح فى المركز التاسع بجدول الترتيب.
مصر المقاصة 1 / 0 المصري البورسعيدى الجولة الرابعة
حقق فريق مصر للمقاصة الفوز علي نظيره المصري بهدف نظيف أحرزه صلاح امين من ركلة جزاء ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدوري.
ليرتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة 6 فى المركز السادس بجدول الدوري، ويتوقف رصيد المصرى عند النقطة 4 ليصبح فى المركز العاشر بجدول الترتيب.
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