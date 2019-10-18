ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الخميس 17-10-2019...

الإنتاج الحربي 1 / 0 انبي الجولة الرابعة

ترتيب الدوري المصري

نجح فريق الانتاج الحربي في الفوز علي نظيره انبي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه محمد رجب في الدقيقة 55 ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز .

ليرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 6 فى المركز الثامن بجدول الدوري كما توقف رصيد انبى عند النقطة 1 فى المركز الأخير بجدول الترتيب.