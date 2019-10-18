شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرفض التعليق على بيان الأهلي ويوجه رسالة للخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التعليق على بيان النادي الأهلي الذي أصدره مجلس محمود الخطيب اليوم.

وقال مرتضى منصور أن فريقه لا يخاف من مواجهة الأهلي ولديه الاستعداد للعب مباراة القمة في أي وقت، مشدداً على أنه يقف مع الدولة وأمن الدولة حالياً.

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ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال فيديو مسجل تم اذاعته عبر برنامج "الزمالك اليوم" الى محمود الخطيب مطالبا اياه بما تواجهه الدولة من مخاطر وتهديدات.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى تلبية للمطلب الأمني مؤكداً أن الجماعات الإرهابية تسعى الى اشعال الدولة عقب المباراة يوم السبت المقبل حال اقامتها في موعدها.