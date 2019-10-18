شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرفض التعليق على بيان الأهلي ويوجه رسالة للخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التعليق على بيان النادي الأهلي الذي أصدره مجلس محمود الخطيب اليوم.
وقال مرتضى منصور أن فريقه لا يخاف من مواجهة الأهلي ولديه الاستعداد للعب مباراة القمة في أي وقت، مشدداً على أنه يقف مع الدولة وأمن الدولة حالياً.
ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال فيديو مسجل تم اذاعته عبر برنامج "الزمالك اليوم" الى محمود الخطيب مطالبا اياه بما تواجهه الدولة من مخاطر وتهديدات.
وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى تلبية للمطلب الأمني مؤكداً أن الجماعات الإرهابية تسعى الى اشعال الدولة عقب المباراة يوم السبت المقبل حال اقامتها في موعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يرفض التعليق على بيان الأهلي ويوجه رسالة للخطيب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.