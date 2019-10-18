شكرا لقرائتكم القيعي : خماسية اتحاد الكرة تعالج الأزمات بالحلول القديمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى ، أن التسريبات التى أخرجها مسئولى اتحاد الكرة من عدم توافر طاقم تحكيم كان مؤشر قوى للخروج والاعلان عن تأجيل مباراة القمة بين الاهلى و الزمالك فى الدورى الممتاز .
وأشار عدلى القيعى أن مسئولى فريق الزمالك الطرف الوحيد الذين طالبوا من تأجيل مباراة القمة وذلك تم الحديث من قبل رئيس نادى الزمالك قائلا " لو السما أنتطبقت على الارض مش هلعب الماتش ".
قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن
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