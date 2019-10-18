شكرا لقرائتكم شطة لـ "الخليج 365": الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي أنه فى حالة قرر الكاف إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي في قطر، فسيكون من حق الزمالك الاعتراض على القرار وعدم الموافقة على اللعب في قطر..

كانت انباء مسربة من الاتحاد الأفريقي قد كشفت عن اختيار قطر لاحتضان السوبر الأفريقي بين الترجي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية.

وقال شطة إنه فى حال صدور قرار بإقامة المباراة بقطر فيمكن للزمالك الاعتراض رسميا على خوض المباراة وبعدها تدعو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي اعضائها لاجتماع طارئ والنظر في أسباب رفض الزمالك خوض المباراة.

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وتابع المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي أن رفض طرف خوض لقاء السوبر، هى واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ الكاف، وأن اللائحة في هذه الحالة تنص على اتخاذ لجنة المسابقات قرار من أثنين، إما استبعاد الطرف الرافض لخوض اللقاء (وهو الزمالك فى هذه الحالة) واختيار وصيف الكونفدرالية بدلا منه، أو قبول اعتراض الطرف المتضرر، وتغيير الملعب والبلد المستضيفة للمباراة.

من جانبه، قال ساميون أدامو مدير المسابقات بالكاف لسوبر كورة ان الاعلان عن ملعب مباراة السوبر سيتم خلال اسبوعين، موضحا انه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اقامة المباراة في قطر كما حدث في الموسم الماضي بمباراة الترجي والرجاء البيضاوي.

يذكر أن مرتضى منصور قد رفض اللعب فى قطر خلال تصريحات تليفزيونية بتاريخ 22 سبتمبر قائلا :"لن ألعب بصورة نهائية في قطر، ولو أعلن الاتحاد الأفريقي لعب السوبر الأفريقي في قطر، لن نخوض المباراة بصورة نهائية".