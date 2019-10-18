ملاكم أميركي تلقى "لكمة قاضية".. ففارق الحياة

أعلن لو ديبيلا، منظم نزالات الملاكمة، مساء الأربعاء أن الملاكم الأميركي باتريك داي توفي عن عمر يناهز 27 عاما، بعد أربعة أيام من هزيمته في الحلبة.

وخرج داي فاقدا للوعي من الحلبة عقب نزال أمام تشارلز كونويل يوم السبت في شيكاغو، بعد تلقيه أكثر من لكمة مباشرة. واضطر داي للخضوع لجراحة في المخ.

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وقال ديبيلا في بيان: اختار داي أن يلاكم، وهو يعلم المخاطر الكامنة التي يواجهها كل ملاكم أو ملاكمة يدخل حلبة الملاكمة. أحب باتريك الملاكمة.

وبينما أكد ديبيلا أن إجابات مخاوف السلامة في الرياضة ليست "متاحة بسهولة"، وصف الوفاة بأنها دعوة للعمل لجعل الملاكمة أكثر أمانا لكل من يشارك، وأضاف: هذه هي الطريقة التي يمكننا بها تكريم إرث باتريك داي.

كما أبدى كونويل احترامه في رسالة موجهة إلى آخر ما نشره منافسه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتب: لم أقصد أن يحدث هذا لك. كل ما أردته هو الفوز. إذا كان بإمكاني إعادة كل شيء سأفعله.

وقال كونويل أنه درس ترك الرياضة ولكنه ألهم من مثال داي للبقاء في الملاكمة لأنك "كنت مقاتلا في القلب".