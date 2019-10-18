غوميز يفتح الباب لدخول البرتغاليين إلى الدوري السعودي

فرضت المدرسة البرتغالية اسمها على أندية الدوري السعودي في السنوات الأخيرة بعدما فتح جوزيه غوميز الباب لمواطنيه عقب نجاحاته مع نادي التعاون وإيصاله إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وعندما انتقل غوميز إلى أهلي جدة حقق مع الفريق كأس السوبر السعودي 2016 على حساب الهلال بعد فوزه بركلات الترجيح بالمباراة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

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واستطاع جورجي جيسوس الفوز بكأس السوبر السعودي العام الماضي، وحقق 8 انتصارات متتالية مع الهلال في الدوري، قبل أن يقال من منصبه منتصف العام ويكسب المسابقة مواطنه روي فيتوريا مدرب النصر.

وصنع البرتغالي بيدرو إيمانويل التاريخ مع التعاون عندما قاده إلى تحقيق كأس الملك الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، كما ساهم بحصوله على المركز الثالث في دوري العام الماضي وبلوغ دوري أبطال آسيا، وبعد رحيله إلى ألميريا تعاقدت إدارة النادي القصيمي مع باولو سيرجيو، كما اسندت إدارة الفيحاء مهمة تدريب فريقها إلى البرتغالي سيماو.

ومر على الكرة السعودية في الأعوام الأخيرة العديد من المدربين البرتغاليين، مثل فيتور بيريرا الذي حقق المركز الثالث مع الأهلي وبلوغ كأس الملك، وجوزيه مورايس الذي جلب كأس السوبر إلى خزائن الشباب، بينما لم تحقق تجارب باولو ألفيس وريكاردو سابينتو مع الفتح ويواكيم ماتشادو مع الباطن الكثير من النجاحات.