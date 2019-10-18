شكرا لقرائتكم 870 يوماً بين رحيل غروس عن أهلي جدة وعودته إليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مرت 870 يوماً منذ أن غادر السويسري كريستيان غروس دكة بدلاء الأهلي في صيف 2017 وحتى عاد إليها، وخلال تلك الفترة مر 7 مدربين على الفريق بحثاً عن تحقيق الذهب مثلما فعل المدرب الخبير دون نجاح.
تعاقد الأهلاويون منذ رحيل غروس "الفترة الثانية" مع الأوكراني سيرجي ريبروف وتبعه التونسي فتحي الجبال "موقتاً" والأرجنتيني بابلو غيدي وتبعه الأورغوياني خورخي فوساتي ويوسف عنبر "موقتاً" وبرانكو إيفانكوفيتش وصالح المحمدي آخر المدربين المؤقتين، وجميعهم بحثوا عن الذهب لكنهم لم يحصلوا عليه.
حقق أهلي جدة مع غروس 3 بطولات من أصل أربع بطولات حصل عليها النادي في الأعوام الأخيرة، وهو يملك أطول سلسلة عدم خسارة في الدوري السعودي للمحترفين بواقع 51 مباراة.
ومنذ حضوره إلى الأهلي في صيف 2014، لعب غروس 119 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، فاز في 81 مباراة وتعادل في 24ن مقابل الخسارة 14 مرة، وسجل فريقه 257 هدفاً، وتلقى ما معدله هدف في كل مباراة.
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