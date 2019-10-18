شكرا لقرائتكم غوميز: قدرات البرتغاليين الخاصة مكنتهم من تحقيق الإنجازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
رأى البرتغالي جوزيه غوميز، المدرب السابق للتعاون وأهلي جدة، أن المدربين البرتغاليين يتفوقون على الهولنديين والألمان والإيطاليين، وذلك لأنهم يمتازون بالمزج بين الدفاع والهجوم.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: نحن أفضل لأننا نهتم بالدفاع والهجوم، ولدينا أفضل الصفات، كما نمتلك قدرات خاصة للتعامل مع التحديات والثقافات الجديدة.
وبخصوص إمكانية تحقيق المدربين البرتغاليين للقب الدوري مرة أخرى، بعد إنجاز مواطنه روي فيتوريا مع النصر الموسم الماضي، ذكر: من الصعب توقع ذلك لأن الموسم قوي جدا، ولا أحد يعرف النتيجة النهائية.
وأضاف: الشعب السعودي يحب كرة القدم الجميلة، ويحب رؤية المهارات الفنية للاعبين، ونحن نمنح الحرية للاعبين في تحقيق ذلك.
ولفت غوميز إلى أن لديه العديد من العروض لاسيما من منطقة الشرق الأوسط.
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