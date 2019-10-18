استعجال الزمالك لفيفا لشكواه ضد كهربا

قام نادي الزمالك باستعجال الاتحاد الدولي فيفا من أجل أن يستمر البحث في شكوى القلعة البيضاء أي نادي الزمالك ضد اللاعب كهربا وهذا لأن اللاعب كهربا قام بالهروب إلى نادي أفيس البرتغالي دون أن يخبر نادي الزمالك وهذا الأمر يعتبر جريمة في حق نادي الزمالك.

كما أن نادي الزمالك يستعجل في الشكوى لوصول خبر له أن كهربا ينوي إمضاء عقد مع النادي الأهلي وهذا العقد يستمر لأربعة سنوات ونصف، ومن الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب وذلك في الجولة رقم خمسة من بطولة الدوري الممتاز وستكون هذه المقابلة على إستاد الزمالك وذلك في يوم السبت القادم ويتمنى النادي الفوز.