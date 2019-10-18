استعداد الزمالك لمواجهة نادي الأهلي

قام رئيس إدارة نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور بالتأكيد على أن نادي الزمالك على كامل الاستعداد من أجل مواجهة النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز وذلك في أي وقت وفي أي مكان يتم تحديده، وأكد أيضاً على أنه قام بعقد اجتماع مع اللاعبين وأخذ يحفزهم على استكمال مشوارهم.

كما أنه أخذ يطالب من اللاعبين الحرص على الفوز وأن يكونوا أشد تركيز في مشوارهم من أجل أن يحصلوا على البطولة، كما أنه أكد أنه يقوم بصرف جميع المستحقات من أجل العمل على توفير مناخ جيد ومناسب للاعبين من أجل تحقيق الانتصار والفوز، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بالعمل على تأجيل مباراة القمة.