شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى : اتحاد الكرة يعالج الأزمات بالحلول القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى ، أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعالج الأزمات بالحلول القديمة التى تواجدت السنوات الماضية، رغم تأكيدات مسئولي اللجنة علي الالتزام الكامل بجدول الدوري وعدم حدوث الأزمات التي كانت تشهدها البطولة سابقاً.

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى، أن التسريبات التى أخرجها مسئولى اتحاد الكرة من عدم توافر طاقم تحكيم كان مؤشر قوى للخروج والاعلان عن تأجيل مباراة القمة بين الاهلى و الزمالك فى الدورى الممتاز .

Advertisements

وأشار عدلى القيعى إلى أن مسئولى فريق الزمالك الطرف الوحيد الذين طالبوا تأجيل مباراة القمة، وذلك ظهر عبر تصريح رئيس نادى الزمالك قال فيه " لو السما أنتطبقت على الارض مش هلعب الماتش ".

وقرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن.