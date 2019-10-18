أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة ابرزها ، الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بقرار عدم خوض مباريات الدوري قبل مواجهة الزمالك

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بقرار عدم خوض مباريات الدوري قبل مواجهة الزمالك

أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً لإتحاد الكرة مساء اليوم،الخميس، لاخطاره بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بعدم خوض أية مباريات في بطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك ببطولة الدوري.

اتحاد الكرة يعقد اجتماعا طارئا السبت المقبل للرد على بيان الأهلي

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، عقد اجتماع طارئ بعد غدٍ السبت للرد على بيان الأهلي.

اتحاد الكرة يضع 3 سيناريوهات لحل أزمة القمة

بدأ اتحاد الكرة يفكر في حلول لآزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي كان مقررا لها غدا السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري وتم تأجيلها إلى وقت لاحق لدواع أمنية حسب بيان اتحاد الكرة.

رسمياً.. على ماهر يتقدم باستقالته من تدريب إنبى

تقدم علي ماهر المدير الفني لإنبي بإستقالة رسمية عن تدريب الفريق البترولى بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع سموحة سلبياً

تعادل بيراميدز مع نظيره سموحة سلبياً في المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد نقطتين مجدداً في منافسته علي بطولة الدوري .

صلاح أمين يحصد 3 نقاط للمقاصة علي حساب المصري

حقق فريق مصر للمقاصة الفوز علي نظيره المصري بهدف نظيف أحرزه صلاح امين من ركلة جزاء ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدوري.

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الإنتاج الحربي يزيد من أوجاع انبي ويفوز عليه بهدف "رجب"

نجح فريق الانتاج الحربي في الفوز علي نظيره انبي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه محمد رجب في الدقيقة 55 ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز .

إف سي يتعادل مع الجونة 0 / 0 فى الجولة الرابعة للدوري

انتهت مباراة اف سي مصر و الجونة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 4 فى المركز العاشر بجدول الدوري كما يرتفع رصيد اف سي للنقطة 3 فى المركز الـ14 بجدول الترتيب.

اتحاد الكرة يطمئن علي استعدادات المنتخب الأولمبي للأمم الأفريقية

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا موسعا بتوجيهات من عمرو الجنايني رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد بهدف حل أي مشكلة قد تواجه المنتخب الأولمبي من أجل تهيئة المناخ أمامه لتحقيق الهدف الكبير من مشاركته في الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل والتي تعد في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

مران الأهلي ..فايلر يجتمع باللاعبين ومحمود متولي يواصل التأهيل

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعدم خوض أية مباريات ببطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك والتي كان مقرر لها بعد غدٍ السبت قبل تأجيلها لدواعي أمنية.