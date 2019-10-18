اف سي مصر يبحث عن علاج الرعونة الهجومية دون راحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر ، عدم منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا، عقب التعادل اليوم مع فريق الجونة سلبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.
ويخوض فريق اف سي مصر تدريبات غدا علي ملعب نادي طلعت حرب، استعدادا لمباراة المصري المقرر لها 21 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري.
ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات وهزيمة في 4 مباريات بالدوري.
من جانبه أكد عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق ، انه يسعي خلال الفترة المقبلة علي منح المهاجمين تدريبات خاصة من أجل حل مشكلة انهاء الهجمات بطريقة صحيحة واحراز أهداف ، مضيفا ان مباراة الجونة كانت في متناول لاعبيه لولا رعونة المهاجمين وفشلهم في ترجمة الفرص لأهداف مما أدي الي خسارة الفريق لنقطتين بالتعادل السلبي.
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