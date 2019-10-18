شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات فريق الزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية، مهددا بالاستبعاد من السوبر الأفريقي، المقرر له أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، وذلك على خلفية اختيار الاتحاد الأفريقي الدولة المستضيفة للقاء. كان الزمالك توج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بضربات الترجيح.

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