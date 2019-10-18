شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة راحة غدا ويواصل تدريباته السبت استعدادا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة منح اللاعبين راحة غدا من التدريبات، عقب فوز الفريق اليوم علي نظيره المصري بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدوري.

ويواصل فريق المقاصة تدريباته بعد غد السبت علي ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة وادي دجلة المقرر لها 22 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الأسبوع الـ 5 للدوري.

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من ناحية أخري من المتوقع مشاركة احمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الفريق في التدريبات الجماعية مع الفريق عقب انتهاء برنامجه التأهيلي ، حيث كان يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، كما يواصل صلاح ريكو برنامجه التأهيلي بعد اصابته بشد في الرباط الخارجي للركبة أدت لغيابه عن مباراة المصري اليوم.

ويحتل فريق المقاصة المركز الـ 6 في جدول الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من 4 مباريات بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الـ 16 برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات فقط، حيث سيخوض مباراة الجولة الرابعة غدا امام الاتحاد السكندري.