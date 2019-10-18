شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ناشئ يظهر بالقميص التاريخى للزمالك بعد تراجع أوباما عن ارتدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد للزمالك، اليوم الخميس، فى تدريبات الفريق الأول بالنادى بالقميص التاريخى للقلعة البيضاء وهو رقم 14 بعدما تراجع يوسف أوباما مهاجم الفريق عن ارتدائه.

وكان أيمن حفنى قد رحل عن الزمالك إلى المقاصة بعد قيده فى قائمتى الأبيض المحلية والأفريقية بهذا القميص ليقرر أوباما ارتدائه وبعد علمه بعدم وجود إمكانية فى المشاركة به فى دورى أبطال إفريقيا قرر التراجع عن الحصول على هذا الرقم والاستمرار برقم 11، ليظهر أحمد عيد ناشئ الفريق بالقميص التاريخى الذى ارتداه عدد من رموز الزمالك وعلى رأسهم حسن شحاتة وجمال عبد الحميد وحازم إمام.

يذكر أن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك استعان بأحمد عيد فى تدريبات الفريق الأول لتألقه مع فريق الشباب بالنادى وكان اللاعب قد تم تصعيده من قبل فى عهد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق للفريق.

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كما شهدت تدريبات الزمالك اليوم، إشادة الصربى ميتشو بالدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض وقام بمداعبته بعد التقسيمة التى خاضها الفريق فى نهاية مرانه استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المحدد له بعد غد السبت، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، بعد تقديم موعده عقب تأجيل مواجهة الزمالك مع الأهلى لأجل غير مسمى فى الدورى.



ميتشو وساسى فى تدريبات الزمالك



أحمد عيد بالقميص رقم 14 فى مران الزمالك