شكرا لقرائتكم خبر عن 480 مليون ريال من الهيئة للأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية في الهيئة العامة للرياضة، أن 50 نادياً من أصل 170 باتت مؤهلة للدخول لمرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة، والذي يصل إلى 480 مليون ريال، وقد سبق إعلانه في يوليو الماضي عبر مؤتمر صحفي أقيم في جدة، تم خلاله الكشف عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تقوم على التشغيل والتطوير لضمان استدامتها إدارياً ومالياً، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام «نقاط موحد»، تم تصميمه خصيصاً لهذا الهدف.

وأوضح البيان الصادر بهذا الخصوص أن 50 نادياً حالياً بات لديها 10 رياضات مختلفة أو أكثر، بزيادة تصل نسبتها إلى 450% مقارنة بالموسم الماضي، والتي تخول لها الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على هذا الدعم، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي سبق إعلانها، إذ أوضحت الهيئة العامة للرياضة في فترة سابقة آلية الدعم في هذا الجانب، وذلك وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات في جميع الرياضات، مشيرة إلى أن الموسم الأول ستكون نقطة الانطلاق فيه باختيار 10 ألعاب مختلفة، يصل مجموع نقاطها الإجمالي إلى 800 نقطة.

وأعلنت الهيئة العامة أسماء الأندية المؤهلة للدخول في مرحلة جمع النقاط، وهي أندية (الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - الشباب - الفيصلي - الأهلي - الرائد - التعاون - النصر - الهلال - العدالة - الفتح)، من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و(القادسية - الثقبة - الخليج - الباطن - أحد)، من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، و(حراء - الخليج 365 - الوطن - الترجي - النهضة - القريات - الوعد - الهداية - الزيتون - الهدى - النور - الخالدي - الفرع - الصفا - الأسياح - عرعر - الصقر - السلام - الزلفي - الابتسام - هجر - الأخدود - حقل - الوصيل - طبرجل - المحيط - وج - القوارة - طويق - الدرع - الخويلدية - البدائع - مضر) من أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة.

