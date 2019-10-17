شكرا لقرائتكم كاف يكشف لسوبر كورة موعد الاعلان عن ملعب سوبر الزمالك والترجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال ساميون ادامو مدير المسابقات بالكاف لسوبر كورة ان الاعلان عن ملعب مباراة السوبر سيتم خلال اسبوعين. واضاف ادامو انه لا صحة للانباء التي تحدثت عن اقامة المباراة في قطر كما حدث في الموسم الماضي بمباراة الترجي والرجاء البيضاوي. Advertisements وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، أصدر بيانا منذ قرابة الشهر، حول مباراة كأس السوبر الإفريقى، والتى من المقرر أن تجمع طرفيها الترجى التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك بطل الكونفدرالية. وقال بيان الكاف عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى، "تويتر"،:" التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس توتال للسوبر الإفريقي غير صحيحة على الإطلاق، التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تحديده رسميا".

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