شكرا لقرائتكم إنبى يدرس البدائل للخروج من أزمة استقالة على ماهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضل على ماهر رفع الحرج عن مجلس إنبى بتقديم استقالته وتأكيد استعداده لقيادة تدريبات الفريق لحين تعيين مدير فنى جديد لقيادة البترولى ويدرس المجلس البترولى الموقف بعد الاستقالة.
وكشف مصدر مسئول بإنبى إن هناك أكثر من سيناريو مطروح وعلى رأسها دراسة الموقف من استقالة على ماهر وإعلانه كما يتم دراسة استقدام مدير فنى مؤقت من أبناء النادى البترولى مثل طارق عبد الله لقيادة الفريق بصورة مؤقتة خاصة إن الفريق البترولى لديه مواجهة يوم الثلاثاء القادم مع أسوان وبعد ذلك سيكون هناك فترة توقف طويلة للدورى وهو ما يجعل هناك متسعاً أمام المدير الفنى الجديد الذى سيتم تعيينه بشكل دائم لقيادة الفريق بدلا من التعجل فى اختيار اسم المدير الفنى الجديد للفريق.
كما تابع المصدر ذاته إن المجلس البترولى يدرس أيضاً عددا من الأسماء للاستعانة بأحدهم لقيادة الفريق خلال الساعات الجارية والتعاقد مع أحدهم لنهاية الموسم ومن ضمن الأسماء المرشحة كلا من حلمى طولان وخالد جلال.
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