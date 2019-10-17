شكرا لقرائتكم ناصر ماهر: أعشق الأهلي لكن البقاء فيه دون مشاركة أمر غير مفيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال ناصر ماهر في تصريحات لقناة "اون سبورت" : انه يعشق النادي الأهلي ويتمني العودة له في المستقبل، ولكنه يري أن البقاء في الأهلي دون مشاركة في المباريات أمر غير مفيد له لانه يحلم بالانضمام للمنتخب والاحتراف، وهو ما سيتحقق بالمشاركة في المباريات وليس الجلوس احتياطيا. اما عن التعادل مع بيراميدز سلبيا اليوم ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري، فأكد ناصر ماهر ان التعادل مع فريق كبي مثل بيراميدز علي أرضه يعتبر امر إيجابي، ولكن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة يرغب دائما في الفوز وهو ما يسعي له الفريق خلال المباريات المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناصر ماهر: أعشق الأهلي لكن البقاء فيه دون مشاركة أمر غير مفيد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.