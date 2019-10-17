شكرا لقرائتكم مدرب المصري البورسعيدي: جهاز المقاصة كان دائم الاعتراض على قرارات الحكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي هجوماً عنيفاً علي الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة، عقب مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الأسبوع الـ 4 للدوري ، والتي انتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف أحرزه صلاح امين من ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وقال حمد إبراهيم في تصريح خاص لـ "الخليج 365" : الجهاز الفني للمقاصة كان دائم الاعتراض علي كل قرارات الحكم محمد معروف طوال شوطي المباراة، مما أثر علي أداء الحكم في الملعب، بخلاف الاعتراض علي تعيين معروف لادارة المباراة قبل اقامتها بأيام، مما جعل الحكم يتخذ قرارات غير موفقة.

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وأضاف المدرب العام للفريق البورسعيدي : ضربة جزاء المقاصة ليست صحيحة ، وقرار معروف غير موفق، ولكنها نتيجة تأثير الصوت العالي وحالة الاعتراض الدائم من جهاز مصر للمقاصة.

ويؤدي فريق المصري مرانه غدا دون راحة استعدادا لمباراة اف سي مصر المقرر لها 21 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الأسبوع الـ 5 للدوري.