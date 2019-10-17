شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعادل سلبيا مع سموحة في الجولة الرابعة من الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل بيراميدز مع نظيره سموحة سلبياً في المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد نقطتين مجدداً في منافسته علي بطولة الدوري .

وكان بيراميدز قد تعادل في الجولة الماضية مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما .

وشهدت المباراة من المباراة محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على وسط الملعب ومجريات المباراة، إلا أن محاولاتهما جاءت بلا جدوى حيث ساد الأداء السلبى على اللاعبين على الرغم من البداية القوية من بيراميدز بكرة عرضية فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة عن طريق عبدالله السعيد الذى حصل على خطأ فى وسط الملعب ليرسل كرة طولية إلى منطقة الجزاء ولكن مرت دون خطورة، كما شهدت الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول كرة بينيه مررها لومالا من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين لجون أنطوى مهاجم بيراميدز داخل منطقة الجزاء وحاول الأخير تسديد الكرة مباشرة ولكن مرت من أمامه لدفاع سموحة.

فيما جاءت خطورة سموحة بداية من الدقيقة 28 من زمن المباراة عن طريق حسام حسن بعدما أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت بالقائم لتتحول إلى خارج الملعب، تبعها تمريرات فى منتصف الملعب من كلا الفريقين فى محاولة لتحقيق هدف التقدم ولكن دون جدوى.

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وفي الشوط الثاني ، استمر الوضع كما هو عليه من جانب الفريقين حيث لم يشهد سوي هجمة خطيرة لدودو الجباس مهاجم بيراميدز الذي انفرد بحارس مرمي سموحة ولكنه فشل في تسجيلها .

وخاض الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، المباراة بتشكيل مكون من: "مهدى سليمان، فى حراسة المرمى، وعمر جابر، محمد حمدى، عبد الله بكرى، عبده لومالا، فى خط الدفاع، ونبيل دونجا، وليفرد كانون، محمد فاروق، عبد الله السعيد، إيريك تراورى، فى خط الوسط، وجون أنطوى فى خط الهجوم فى المقابل دفع حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، بتشكيل مكون من: الهانى سليمان، فى حراسة المرمى ومحمد الترهونى، محمد كوفى، محمود حلليمو، أحمد أبو الفتوح، فى خط الدفاع، وكريم يحيى، ناصر ماهر، يوسف ديوب، فوزى الحناوى فى خط الوسط، ورونالد وانجا، حسام حسن فى الهجوم.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بالدورى برصيد 8 نقاط حققهم من الفوز فى مباراتين والتعادل في مبارايتين ، بينما يقع سموحة فى المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعدما حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة.