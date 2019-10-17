شكرا لقرائتكم الخطيب يخضع لعمليه حقن لأعصاب الظهر في الأسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة الاهلى ، عقب اجتماع المجلس صباح اليوم ، الى مدينة الاسكندرية لخوض رحلة علاجية فى الظهر خلال أحد المستشفيات مساء اليوم وبدء العلاج من الغد.

يخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بمعرفة الخبير الألماني "بيرتا لانفي" في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي إنتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.

وقال الدكتور أحمد فرهود في تصريحات لقناة الأهلي، إن محمود الخطيب سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نقس المكان، وبالتالي من الأفضل الأبتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى وأن الطبيب الألماني الذي أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر قام بالكشف الطبي على محمود الخطيب بمستشفى الملكي بالإسكندرية قبل يومين وتبين أن سبب الآلام هو انزلاق غضروفي مرتجع ولابد من استئصالة أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة رئيس الأهلي لكثرة الجراحات السابقة.

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وتابع الطبيب المعالج للخطيب: إذا تم استنفاد العلاج التحفظي وأستمرت الآلام بالتالي سيكون من الضرووي أجراء عملية جراحية في ألمانيا لأستئصال الغضروف وهذا الأمر سوف يتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.

وأكد الدكتور فرهود أن العلاج الطبيعي والراحة مهمة في هذه الفترة لإزالة أي أحتقان في العصب لكن تبقى الكلمة الأخيرة بعد القيام بكل المراحل العلاجية التحفظية لحماية الخطيب من جراحه جديدة وكل الأمور واردة.