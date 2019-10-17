شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر : المشاركة أهم من التواجد في الأهلي "دون لعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ناصر ماهر لاعب سموحة المعار من الأهلي، أنه سعيد بتواجده في فريق سموحة لانه يشارك في المباريات بانتظام.

وقال ناصر ماهر في تصريحات لقناة "اون سبورت" : انه يعشق النادي الأهلي ويتمني العودة له في المستقبل، ولكنه يري أن البقاء في الأهلي دون مشاركة في المباريات أمر غير مفيد له لانه يحلم بالانضمام للمنتخب والاحتراف، وهو ما سيتحقق بالمشاركة في المباريات وليس الجلوس احتياطيا.

اما عن التعادل مع بيراميدز سلبيا اليوم ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري، فأكد ناصر ماهر ان التعادل مع فريق كبير مثل بيراميدز علي أرضه يعتبر امر إيجابي، ولكن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة يرغب دائما في الفوز وهو ما يسعي له الفريق خلال المباريات المقبلة.