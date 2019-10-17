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اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة اليوم ، مواعيد الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر والتي تقام يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، يوم 22 اكتوبر الجاري موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر موسم 2019- 2020 ، كما أرسلت اللجنة خطابات الي الاندية اليوم لأخطارها بموعد القرعة والحضور لمقر الجبلاية يوم الثلاثاء المقبل وتحديدا في الواحدة ظهرا لسحب القرعة .

جدول كأس مصر 1
جدول كأس مصر 1

 

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جدول كأس مصر
جدول كأس مصر

 

يذكر ان اتحاد الكرة حدد اول نوفمبر المقبل موعدا لمباريات دور الـ64 والـ32  للبطولة ، علي ان تقام مباريات دور الـ32  بدون لاعبي المنتخب الاولمبي لارتباطهم بمعسكر الاعداد لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو .

 

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