شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة اليوم ، مواعيد الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر والتي تقام يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، يوم 22 اكتوبر الجاري موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر موسم 2019- 2020 ، كما أرسلت اللجنة خطابات الي الاندية اليوم لأخطارها بموعد القرعة والحضور لمقر الجبلاية يوم الثلاثاء المقبل وتحديدا في الواحدة ظهرا لسحب القرعة .



جدول كأس مصر 1

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جدول كأس مصر

يذكر ان اتحاد الكرة حدد اول نوفمبر المقبل موعدا لمباريات دور الـ64 والـ32 للبطولة ، علي ان تقام مباريات دور الـ32 بدون لاعبي المنتخب الاولمبي لارتباطهم بمعسكر الاعداد لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو .