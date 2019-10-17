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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة اليوم ، مواعيد الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر والتي تقام يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، يوم 22 اكتوبر الجاري موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر موسم 2019- 2020 ، كما أرسلت اللجنة خطابات الي الاندية اليوم لأخطارها بموعد القرعة والحضور لمقر الجبلاية يوم الثلاثاء المقبل وتحديدا في الواحدة ظهرا لسحب القرعة .
جدول كأس مصر 1
جدول كأس مصر
يذكر ان اتحاد الكرة حدد اول نوفمبر المقبل موعدا لمباريات دور الـ64 والـ32 للبطولة ، علي ان تقام مباريات دور الـ32 بدون لاعبي المنتخب الاولمبي لارتباطهم بمعسكر الاعداد لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو .
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