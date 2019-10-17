شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي مرانه بتقسيمة استعدادا لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية وذلك خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس بملعب النادي وشهدت التقسيمة تألق عدد كبير من اللاعبين ومنهم التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد وإمام عاشور والذي نجح في جذب أنظار الجهاز الفني وزملائه بتسجيل هدف رائع من مهارة فردية خلال التقسيمة مما جعله ينال إشادة الجهاز واللاعيين.

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فيما حرص محمد حسن لاعب وسط الزمالك على التواجد مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على إصابته بالركبة التي يعاني منها واستمر حسن في التواجد بملعب النادي من أجل متابعة تدريبات الفريق حتي نهايتها.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المحدد له السبت المقبل، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، بعد تقديم موعده عقب تأجيل مواجهة الزمالك مع الأهلى لأجل غير مسمى فى الدورى.