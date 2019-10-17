شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن : لا يوجد عدالة و أحترام فى الكرة المصرية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة ، أنه لا يوجد عدالة وhحترام من قبل المسئولين على الكرة المصرية بعد العشوائية التى تتواجد حاليا فى مواعيد المباريات ولابد من تطبيقها على جميع فرق بطولة الدورى .
وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد مباراة سموحة وبيراميدز "كان من المفترض أن يتم تأجيل مباريات الأسبوع الرابع بأكمله وأتمنى أن يكون هناك عادلة كروية في الفترة المقبلة"، مؤكدًا:"كرة القدم في مصر لا يوجد بها عدالة أواحترام".
وأوضح حسام حسن ، عدد من اللاعبين تعرضوا للإصابة خلال معسكر المنتخب الأولمبى ولم يتم تعويض الأندية ، وكان يتوجب علي الأقل يتم تأجيل المباراة أمام بيراميدز .
وأبدى حسام حسن رضاه التام على مستوى لاعبى فريق سموحة بمباراة بيراميدز اليوم وقدم لهم الشكر خلال أحداث اللقاء .
تعادل بيراميدز مع نظيره سموحة سلبياً في المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد نقطتين مجدداً في منافسته علي بطولة الدوري .
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