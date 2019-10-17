شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي زكي : الاسماعيلي يبحث عن النقطة التاسعة أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى أنه سعيد برد فعل الجماهير بعدما قدمه فى لقاء وادى دجلة بالجولة الماضية بمسابقة الدورى المحلى ، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للمساهمة فى قيادة الفريق للإنتصارات. وساهم حمدى زكى فى صنع هدف الإنتصار للفريق الأصفر بشباك الفريق الدجلاوى والذى سجله الناميبى بنسون شيلونجو. وأضاف :”مباراة الغد صعبة بكل تأكيد ،سنواجه فريق يقوده طارق العشرى والذى يعد احد المدربين من أصحاب الخبرات كبيرة بالدورى المصرى ، لذلك المواجهة لن تكون هينة على الإطلاق”. Advertisements وواصل :”الانتصار على فريق الحدود سيصل بنا للنقطة التاسعة وبالتالى سنصبح فى المراكز المتقدمة بجدول الترتيب”. وأتم حديثه قائلا :”أتطلع لاستعادة ابرز مواسمى مجددا مع فريقى الجديد والذى كان فى عام 2015 وانضميت خلاله لصفوف منتخب مصر”.

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