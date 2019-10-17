شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المقاولون وتعادل الأهلي والزمالك نتائج دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة السادس ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي شهدت العديد من النتائج المثيرة وكان أبرزها، تعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله، وتعادل الأهلي مع الجونة بنفس النتيجة.

وكانت المبارة الأكثر إثارة هي مواجهة الانتاج الحربي وسموحة والتي شهدت تسجيل خمسة أهداف، حيث فاز الانتاج على الفريق السكندري 3 / 2.



المقاولون وانبي

كما فاز المقاولون على انبى في المباراة التى اقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر بفوز صغار ذئاب الجبل بهدفين دون مقابل واحرز اهداف المقاولون كريم محمود وفادى طه .

وعقب اللقاء صرح محمود الشيمى المدير الفنى لفريق المقاولون عن رضاه عن الاداء واشاد بكل لاعبي فريقه و شاهد اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين حيث حرص الجهاز الفني واللاعبين على الفوز .



فريق الاهلي 2004

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

Advertisements

تعادل الزمالك مع بيراميدز 1/1

تعادل الاهلي مع الجونة 1/1

فوز الإنتاج الحربي علي سموحة 2/3

فوز حرس الحدود علي الاسماعيلي 1/2

تعادل مصر المقاصة مع طنطا 1/1

فوز المقاولون علي انبي 0/2

بهذه النتائج يرفع نادي الزمالك رصيده إلى 14 نقطة من ست جولات فيما رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة.