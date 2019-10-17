شاهد.. تدريبات خاصة من فايلر للاعبي الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لاستقبال الكرات العرضية من الجهتين اليمنى واليسرى التي تواجد بها رمضان صبحي وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد الشيخ . Advertisements وشهدت الفقرة مشاركة كل من رامي ربيعة وعمرو السولية وجونيور أجايي وصلاح محسن وحمدي فتحي ووليد أزارو وحسام عاشور وأيمن أشرف. وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة.

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