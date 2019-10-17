حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة ابرزها ، الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بقرار عدم خوض مباريات الدوري قبل مواجهة الزمالك الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بقرار عدم خوض مباريات الدوري قبل مواجهة الزمالك اتحاد الكرة يعقد اجتماعا طارئا السبت المقبل للرد على بيان الأهلي اتحاد الكرة يضع 3 سيناريوهات لحل أزمة القمة رسمياً.. على ماهر يتقدم باستقالته من تدريب إنبى صلاح أمين يحصد 3 نقاط للمقاصة علي حساب المصري Advertisements الإنتاج الحربي يزيد من أوجاع انبي ويفوز عليه بهدف "رجب" إف سي يتعادل مع الجونة 0 / 0 فى الجولة الرابعة للدوري اتحاد الكرة يطمئن علي استعدادات المنتخب الأولمبي للأمم الأفريقية مران الأهلي ..فايلر يجتمع باللاعبين ومحمود متولي يواصل التأهيل

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