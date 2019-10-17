ناصر ماهر: راض بتعادل سموحة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال ناصر ماهر، لاعب الأهلي المُعار لنادي سموحة، إن مباراة فريقه أمام بيراميدز كانت صعبة ولكنهم تفوقوا في الشوط الأول عكس الشوط الثاني.
سموحة تعادل سلبيًا أمام نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وأضاف ماهر ـ في تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة ـ :"بيراميدز فريق كبير وقدمنا شوط أول جيد ولكن في الشوط عانينا من الإجهاد وهو أمر طبيعي ونحن نحترم فريقهم وكان لدينا فرصة تسجيل ولكن القائم تصدى لها وفي المجمل قدمنا مباراة جيدة".
وأشار لاعب سموحة، إلى أن مستوى فريقه في تقدم وتصاعد خلال المباريات الأربعة التي خاضوها بالدوري.
وأتم حديثه بقوله:"نحن فريق كبير لديه تاريخ ومعنا مدرب كبير وفي أول 4مباريات واجهنا الأهلي وبيراميدز وهي فرق كبيرة".
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