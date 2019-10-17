محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:
قال مصدر داخل نادي إنبي، إن مجلس إدارتهم برئاسة زكريا السيد بدأوا التفاوض مع محمد يوسف وحلمي طولان لخلافة علي ماهر المدير الفني السابق للفريق والذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة أمام الإنتاج الحربي.
إنبي سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري ليتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن اجتماع الإدارة الذي سيُقام يوم غد الجمعة سيحسم هوية المدير الفني الجديد.
وأتم المصدر ذاته حديثه بالإشارة إلى أن الثنائي نال إعجاب مجلس الإدارة وسيتم الحسم غدًا خاصة وأنهم يرحبوا بتدريب الفريق.
الجدير بالذكر أن علي ماهر قاد إنبي هذا الموسم في أربع مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بإنبي لمصراوي: يوسف وطولان أبرز المرشحين لخلافة علي ماهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.