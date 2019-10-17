محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تقدم علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، باستقالته من تدريب الفريق البترولي بعد الخسارة من الانتاج الحربي.
وتلقى إنبي خسارته الثالثة في الدوري بهدف دون رد أمام الإنتاج في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
وتقدم المدير الفني باستقالته لعبد الناصر محمد مدير الكرة لتقديمها لمجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة.
ويحتل إنبي المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد نقطة واحدة فقط من 4 مباريات.
من جانبه، أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أن هناك اجتماع طارئا الجمعة، لبحث حالة الفريق السيئة التي يمر بها في الدوري.
وأشار زكريا في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الإدارة وفرت كل شيء لعلي ماهر قبل انطلاق الموسم سواء ماديا أو اللاعبين الذي طلبهم بالاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول استقالة.. علي ماهر يعتذر عن عدم الاستمرار في إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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