سموحة يُعطل انطلاقة بيراميدز نحو الصدارة المؤقتة بتعادل سلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

انتهت محاولات نادي بيراميدز لخطف فوز أمام نظيره سموحة بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

الشوط الأول بدأ بسيطرة متبادلة من قبل الفريقين قبل أن يُسيطر سموحة نسبيًا على نهاية الشوط؛ حيث شهدت الدقيقة 26 أخطر فرصة للفريق السكندري عندما تصدى القائم لرأسية حسام حسن في الدقيقة 26، بينما انعكس الأمر في الشوط الثاني وسيطر بيراميدز على معظم مجريات الشوط؛ حيث كانت أخطر هجماته في الدقيقة 75 عندما أرسل عبد الله السعيد تمريرة رائعة لدودو الجباس الذي أنفرد بمرمى الهاني سليمان ولكنه سدد بجوار القائم الأيسر للحارس.

وبهذه النتيجة رفع نادي بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع.