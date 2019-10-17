سموحة يجبر بيراميدز على التعادل السلبي في الدوري

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة بيراميدز امام سموحة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، علي استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الثاني بشكل مؤقت، ويتعادل للاسبوع الثاني علي التوالي بعد تعادله امام طلائع الجيش في الجولة الماضية، بينما ارتفع رصيد سموحة الي النقطة الخامسة محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب.

بدأت المباراة بضغط من جانب بيراميدز، ولكن فريق سموحة ظهر متماسك بشكل واضح.

وشهدت الدقيقة 12 فرصة خطيرة لبيراميدز، حينما مرر لومالا الكرة جهة اليمين

لأنتوي داخل منطقة الجزاء، وحاول الأخير تسديد الكرة مباشرة ولكن مرت من أمامه لدفاع سموحة.

وعاد انتوي لتهديد مرمى سموحة بتسديدة في الدقيقة 25 ولكنها وصلت سهلة إلى الهاني سليمان.

وواصل بيراميدز بحثه عن هدف التقدم، ولكن كان التسرع سمة محاولاته الهجومية لتتسبب في إهدار أي فرصة للتسجيل، في الوقت الذي بدأ فيه سموحة بالظهور بشكل أفضل، ففي الدقيقة 26 من كرة عرضية سدد حسام حسن رأسية قوية ولكن القائم تكفل بإبعادها.

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واستمر ضغط سموحة بعد ذلك ولكن دون خطورة حقيقية، خاصة مع إعتماد الفريق السكندري على الكرات الطولية التي كانت من نصيب مدافعي بيراميدز.

ومع بداية الشوط الثاني استمر بيراميدز في محاولاته لكن دون خلق فرص حقيقية على المرمى، بينما حاول سموحة التوازن بين الدفاع والهجوم تجنبًا للدغات لاعبي بيراميدز.

وشهدت الدقيقة 75 أخطر فرص الشوط الثاني، حينما إنفرد لاعبي بيراميدز دودو الجباس بالمرمى من منتصف الملعب، ليخرج الهاني سليمان من مرماه لمحاولة إغلاق المساحة أمامه، ليسددها الجباس بجوار القائم.

واستبسل لاعبي سموحة في الدقائق الأخيرة من أجل الحفاظ على نقطة التعادل من بيراميدز.

وفي الوقت بدل من الضائع أرسل عبدالله السعيد كرة عرضية خطيرة، خدعت الجميع وكادت أن تدخل إلى مرمى سموحة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل، لتنتهي المباراة سلبية.