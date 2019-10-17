الزمالك يوافق على مواجهة المقاولون العرب بالدوري السبت المقبل

قرر نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، خوض الفريق الأول لقاء المقاولون العرب في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.

وكان من المقرر أن تقام

مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت المقبل، بدلا من لقاء القمة الذي تم تأجيله لدواعي أمنية.

ورفض الزمالك في البداية مواجهة المقاولون العرب، قبل ان يتراجع رئيس النادي عن قراره، ليعلن خوض المباراة نزولاً على المصلحة العامة ومنعًا لإثارة أي مشاكل تضر بالرياضة المصرية، أو تسبب أزمات للدولة.