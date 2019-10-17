ليفربول أمام ليستر في البوسكنج داي.. ومواجهة ثأرية لمانشستر سيتي

كشفت رابطة الدوري الانجليزي اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات جولة أعياد الميلاد، والتى يطلق عليها "بوكسينج داى"، والتى مقرر لها ان تقام يوم 26 ديسمبر المقبل .

وتقام مباريات البوكسينج داي على يومين، إذ تقام 9 مباريات يوم 26 ديمسبر، ومباراة واحدة فى اليوم التالى، والتى ستجمع مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون،

في مباراة ثأرية ليحاول الفريق السماوي الثأر من هزيمته من الذئاب بهدفين في الجولة الثامنة للبريميرليج .

ويلعب ليفربول الذي يضم المحترف المصري محمد صلاح، مواجهة جولة أعياد الميلاد، خارج أرضه أمام مضيفه فريق ليستر سيتي فى التاسعة مساء.

وجاءت مواعيد مباريات البوكسينج داى على النحو التالى:

ليستر سيتي × ليفربول

بورنموث × أرسنال

تشيلسي × ساوثهامبتون

مانشستر يونايتد × نيوكاسل

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توتنهام × برايتون

أستون فيلا × نوريتش

كريستال بالاس × وست هام

إيفرتون × بيرنلى

شيفيلد × واتفورد

مانشستر سيتي × وولفرهامبتون (تقام يوم 27 ديسمبر)

ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي برصيد 24 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.