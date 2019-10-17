راحة سلبية للاعبي المقاصة من التدريبات

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، منح اللاعبين راحة سلبية غدا الجمعة، على أن يستأنف المران بعد غد السبت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة استعدادا لمواجهة دجلة الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة لمسابقة الدورى . أن يستأنف المران بعد غد السبت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة استعدادا لمواجهة دجلة الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة لمسابقة الدورى . وكان الفريق قد حقق فوزا غاليا على المصرى بهدف نظيف لصلاح أمين أحرزه من ركلة جزاء .

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