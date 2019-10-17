ميدو: نسعى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على المصري

أعرب أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة عن سعادته البالغة بالفوز الذى حققه على المصرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ستاد الجيش بالسويس . التى جمعتهما اليوم على ستاد الجيش بالسويس . وقال ميدو أن اللاعبين قدموا اداء جيدا على مدار الشوطين ونفذوا تعليماته الفنية على أكمل وجه ونجحوا فى اغلاق المساحات أمام منافس قوى مثل المصرى. الشوطين ونفذوا تعليماته الفنية على أكمل وجه ونجحوا فى اغلاق المساحات أمام منافس قوى مثل المصرى. وأضاف المدير الفنى أنه يسعى لتحقيق الانتصارات فى المباريات المقبلة مشددا على أنه يمتلك لاعبين مميزين .

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