‏رسميًا .. الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل الكلاسيكو

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات الليجا الإسبانية.

كان من المنتظر أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، ومع

الأوضاع المضطربة في إقليم كتالونيا، ورفض فريق برشلونة مقترح نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد ، وتمسك البلوجرانا بإقامتها على ملعبه.

كما تمسك ريال مدريد كذلك بإقام المباراة على ملعب الكامب نو لوجود إصلاحات في البيرنابيو، ويتضامن الفريق الملكي مع قرار برشلونة، ليقرر الاتحاد الإسباني إقامة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل بسبب أوضاع مضطربة في كتالونيا، وإحتمالية خروج مظاهرات احتجاجية يوم المباراة.



