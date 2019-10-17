سموحة ٢٠٠٤ يخسر أمام الإنتاج في بطولة الجمهورية

خسر فريق سموحة مواليد ٢٠٠٤ لكرة القدم أمام الإنتاج الحربى ٢/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب مدينة السلام ضمن مباريات بطولة الجمهورية . التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب مدينة السلام ضمن مباريات بطولة الجمهورية . سجل أدهم إيهاب هدفى سموحة، وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الفريق السكندري عند نقطة واحدة.

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