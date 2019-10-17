محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول الأفضل في أخر 10 سنوات

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اختار موقع جول العالمي اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر، في التشكيلة المثالية لفريق ليفربول بأخر 10 سنوات.
ووضع الموقع أفضل تشكيل لفريق ليفربول في أخر 10 سنوات، وشهد تواجد محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، خاصةبعد مساهمتهم مع الفريق وقيادته للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، والفوز بلقب دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي.
وجاء التشكيل حسبما أعلنه الموقع كالاتي :
حراسة المرمي: أليسون بيكر
الدفاع : روبرتسون، فان ديك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد
خط الوسط : جوردان هندرسون، فابينيو
خط الهجوم : محمد صلاح، لويس سواريز، ساديو ماني، فيرمينو
واستطاع محمد صلاح خلال الموسم الحالي مع ليفربول تسجيل 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى ليساهم في 9 أهداف بأول 10 مباريات مع الريدز، بمختلف المسابقات هذا الموسم.
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