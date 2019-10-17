مدرب إنبي يقدم استقالته.. واتجاه لقبولها

قدم على ماهر المدير الفني لإنبي استقالته من مهمة تدريب الفريق في أعقاب الخسارة أمام الإنتاج الحربي بهدف نظيف اليوم بالجولة الرابعة للدوري الممتاز. وتجرى حاليا مشارورات بين المحاسب زكريا السيد رئيس النادي و عبد الناصر محمد مدير الكرة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستقالة ومن المنتظر قبولها والاستعانة بخالد متولي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد وأكد مصدر مطلع بالنادي بأن الفريق يعاني من جوانب فنية ونفسية منذ بداية الدوري ،خصوصا انهيار الروح القتالية للاعبين.

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