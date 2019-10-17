عاجل | تركي آل الشيخ يتبرع لعائلة الراحل “شريدة” ويشتري 8 آلاف تذكرة لجمهور الهلال

تبرع رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” بمبلغ مالي لعائلة النجم الدولي السعودي الراحل “عبد الله الشريدة”، حسب ما ذكره على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس.

وفي رده على تغريدة من رئيس نادي الهلال السعودي “فهد بن سعد بن نافل” بخصوص تذاكر مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي ضمك الصاعد حديثًا لدوري محمد بن سلمان للمحترفين.

قال تركي آل الشيخ “سألت وقالوا تبقت 8 آلاف تذكرة. أعلن تبرعي بها وبمبلغ مالي إلى أسرة المرحوم عبد الله الشريدة، رحمه الله، وهذا واجبي تجاه كل مَن خدم الوطن”.