تبرع رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” بمبلغ مالي لعائلة النجم الدولي السعودي الراحل “عبد الله الشريدة”، حسب ما ذكره على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس.
وفي رده على تغريدة من رئيس نادي الهلال السعودي “فهد بن سعد بن نافل” بخصوص تذاكر مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي ضمك الصاعد حديثًا لدوري محمد بن سلمان للمحترفين.
قال تركي آل الشيخ “سألت وقالوا تبقت 8 آلاف تذكرة. أعلن تبرعي بها وبمبلغ مالي إلى أسرة المرحوم عبد الله الشريدة، رحمه الله، وهذا واجبي تجاه كل مَن خدم الوطن”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تركي آل الشيخ يتبرع لعائلة الراحل “شريدة” ويشتري 8 آلاف تذكرة لجمهور الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.