ريال مدريد يخطط لضم "مبابي" بأقل سعر

يخطط ريال مدريد يريد لضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.



ووفقاً لصحيفة Marca الإسبانية، يريد فلورنتينو بيريز إحضار كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، لكنَّ الرئيس ربما يضطر للانتظار.



وتذكر الصحيفة بحسب ما نقل عنها موقع Eurosport أنَّ الفريق المدريدي سينتظر دخول عقد مبابي مع الفريق الباريسي عامه الأخير قبل الإقدام على اتخاذ خطوته، تماماً كما فعل مع البلجيكيين تيبو كورتوا وإدين هازارد، ويأمل في الوقت نفسه أن يرفض اللاعب صاحب العشرين عاماً أي عروضٍ للتجديد.



ونشرت الصحيفة على حسابها بتويتر تغريدة قالت فيها: «كورتوا (تم)



هازارد (تم)، الآن سيستخدم ريال مدريد نفس الاستراتيجية للتوقيع مع مبابي، لكن هناك عقبة».



تتلخص العقبة في أن مبابي هو اللاعب الشاب الأكثر موهبة حالياً، وليس مفاجئاً أنَّه يجذب اهتمام الريال، الذي سيحتاج في نهاية المطاف إلى إيجاد بديل لكريم بنزيما. وبالنظر إلى سِن ليونيل ميسي، قد يجد الريال نفسه في مواجهة منافسة من برشلونة وأندية أخرى.

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